Пленный боец ВСУ возложил на Зеленского вину за конфликт на Украине

Пленный боец ВСУ назвал Зеленского виновником начала СВО

Деятельность Владимира Зеленского и других украинских политиков привела к ухудшению ситуации и в дальнейшем к началу специальной военной операции (СВО). Такое мнение высказал РИА Новости пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Коцан.

По его словам, в любой войне повинны политики. Сам он признался, что не голосовал за Зеленского.

Коцан служил санитарным инструктором в 14-й бригаде Нацгвардии Украины. Он попал в плен, оказавшись в окружении из-за того, что его подразделение «завели не тем маршрутом». «Мы должны были ехать на пустые позиции в другую сторону», — пояснил украинский боец.

Он рассказал о подавленном морально-психологическом состоянии перед выходом на задание из-за нежелания выполнять невнятные задачи командования и чувства, что его с сослуживцами бросают на убой.

Коцан отметил нормальное отношение к украинским пленным, им оказывают медпомощь, кормят.