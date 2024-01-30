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04:16, 30 января 2024Бывший СССР

На Украине узнали об отказе Залужного писать рапорт об отставке

«Зеркало недели»: Зеленский не предлагал Залужному занять другую должность

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерию Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность. Об этом изданию «Зеркало недели» рассказали источники на Банковой и в окружении военачальника.

По их словам, украинский лидер лично встретился с Залужным и предложил ему написать рапорт об отставке, однако тот отказался. «Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника», — уточнили собеседники издания.

29 января Минобороны Украины опубликовало сообщение на фоне слухов об отставке Залужного. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — говорится в сообщении. При этом что именно опровергает министерство — не уточняется. При этом ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Залужному уже сообщили о решении, однако указа пока нет.

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      Марина Совина
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