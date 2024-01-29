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22:05, 29 января 2024Бывший СССР

Минобороны Украины опубликовало загадочное сообщение. На что военные могли отреагировать фразой «это неправда»?

Минобороны Украины опровергло снятие Залужного с должности главкома ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министерство обороны Украины опубликовало загадочное сообщение. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — говорится в сообщении. При этом что именно опровергает министерство, не уточняется.

На Украине опять появились слухи об отставке Залужного

Как отметил Telegram-канал «Инсайдер UA», пост Минобороны может быть ответом на слухи об увольнении главы ведомства Рустема Умерова. Однако основной версией считаются многочисленные и постоянно появляющиеся слухи об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Так, ранее 29 января экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза узнал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил главкома. При этом он утверждал, что эту информацию ему подтвердили два источника.

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Журналист Роман Цимбалюк также получил сведения, что Залужный отправлен в отставку. Место главкома, по его данным, занял действующий руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

Украинский политик Георгий Тука также заявил, что Зеленский планирует снять с поста Залужного. По его мнению, на это указывал тот факт, что украинский лидер не включил военачальника в состав делегации на Международный экономический форум в Давосе. Должность главкома ВСУ займет Буданов, убежден Тука.

Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что президент не увольнял Залужного. «Точно нет. Не увольнял главкома», — сказал чиновник.

Залужного заподозрили в противостоянии Зеленскому

В ноябре 2023 года Залужный в интервью The Economist признал, что украинская армия не сможет добиться прорыва. «Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — отметил он. Главком ВСУ считает, что спасти положение сможет только резкий технологический скачок, наподобие изобретения пороха. Также Залужный жаловался, что возможности подготовки резервов в ВСУ ограничены, а законодательство позволяет гражданам уклоняться от мобилизации.

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По утверждению зарубежных СМИ, позиция главкома привела Зеленского в ужас и ярость. По информации Financial Times, президенту не понравилось запретное в правительственных кругах Украины слово «тупик». После этого журналисты и политики увидели разлад в отношениях между Залужным и президентом. Более того, в Залужном увидели политическую фигуру, которая может составить серьезную конкуренцию Зеленскому.

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      Марина Совина
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