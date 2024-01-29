Минобороны Украины опубликовало загадочное сообщение. На что военные могли отреагировать фразой «это неправда»?

Минобороны Украины опровергло снятие Залужного с должности главкома ВСУ

Министерство обороны Украины опубликовало загадочное сообщение. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — говорится в сообщении. При этом что именно опровергает министерство, не уточняется.

На Украине опять появились слухи об отставке Залужного

Как отметил Telegram-канал «Инсайдер UA», пост Минобороны может быть ответом на слухи об увольнении главы ведомства Рустема Умерова. Однако основной версией считаются многочисленные и постоянно появляющиеся слухи об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Так, ранее 29 января экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза узнал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил главкома. При этом он утверждал, что эту информацию ему подтвердили два источника.

Журналист Роман Цимбалюк также получил сведения, что Залужный отправлен в отставку. Место главкома, по его данным, занял действующий руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

Украинский политик Георгий Тука также заявил, что Зеленский планирует снять с поста Залужного. По его мнению, на это указывал тот факт, что украинский лидер не включил военачальника в состав делегации на Международный экономический форум в Давосе. Должность главкома ВСУ займет Буданов, убежден Тука.

Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что президент не увольнял Залужного. «Точно нет. Не увольнял главкома», — сказал чиновник.

Залужного заподозрили в противостоянии Зеленскому

В ноябре 2023 года Залужный в интервью The Economist признал, что украинская армия не сможет добиться прорыва. «Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — отметил он. Главком ВСУ считает, что спасти положение сможет только резкий технологический скачок, наподобие изобретения пороха. Также Залужный жаловался, что возможности подготовки резервов в ВСУ ограничены, а законодательство позволяет гражданам уклоняться от мобилизации.

По утверждению зарубежных СМИ, позиция главкома привела Зеленского в ужас и ярость. По информации Financial Times, президенту не понравилось запретное в правительственных кругах Украины слово «тупик». После этого журналисты и политики увидели разлад в отношениях между Залужным и президентом. Более того, в Залужном увидели политическую фигуру, которая может составить серьезную конкуренцию Зеленскому.