Журналист назвал имя нового главнокомандующего ВСУ

Журналист Цимбалюк: вместо Залужного главкомом ВСУ назначен Буданов

Вместо Валерия Залужного главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет действующий руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов. Об этом в Telegram сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк.

«У нас новый главнокомандующий. Президент Украины назначил вместо Валерия Залужного Кирилла Буданова», — написал Цимбалюк.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Украинский политик Георгий Тука уже заявлял о том, что Зеленский намерен уволить Залужного. Он отметил, что президент не включил военачальника в состав делегации на Международный экономический форум в швейцарском Давосе.