В офисе Зеленского опровергли сообщение об увольнении Залужного

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров заявил, что тот не увольнял Залужного

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг сообщение о снятии с должности главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Его слова приводит издание «Украинская правда».

«Точно нет. Президент не увольнял главкома», — сообщил Никифоров.

О том, что украинский лидер якобы уволил Залужного, рассказал бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза. Эта информация не была подтверждена официально.

Минобороны страны прокомментировало слухи о возможной отставке главкома. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — заявило ведомство, однако не уточнило, о чем именно идет речь.