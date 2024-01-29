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21:25, 29 января 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского опровергли сообщение об увольнении Залужного

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров заявил, что тот не увольнял Залужного
СюжетМинобороны:
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг сообщение о снятии с должности главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Его слова приводит издание «Украинская правда».

«Точно нет. Президент не увольнял главкома», — сообщил Никифоров.

О том, что украинский лидер якобы уволил Залужного, рассказал бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза. Эта информация не была подтверждена официально.

Минобороны страны прокомментировало слухи о возможной отставке главкома. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — заявило ведомство, однако не уточнило, о чем именно идет речь.

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      Марина Совина
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