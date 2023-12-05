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00:46, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

Гипотетической «партии Залужного» предрекли победу на Украине

Гипотетическая «партия Залужного» набрала бы победные 36 % на выборах на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Если бы на Украине в ближайшее время провели парламентские выборы и в ней гипотетически участвовала бы партия главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Залужного, она смогла бы победить. Об этом свидетельствуют результаты исследования группы «Рейтинг», передает издание «Страна» в Telegram-канале.

«Согласно этим опросам, "партия Залужного" набрала бы 36 процентов среди тех, кто пошел бы голосовать и определился с выбором. Второе место в опросе занимает гипотетический "блок Зеленского" — 26,7 процента», — уточняет издание. При этом партия «Слуга народа» набрала бы 5,5 процента, а партия экс-президента Украины Петра Порошенко — 5,4 процента.

Ранее газета The Washington Post писала, что украинский президент Владимир Зеленский и военачальник Валерий Залужный могут в будущем оказаться политическими соперниками. Отмечается, что разногласия между ними в последнее время нарастают.

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      Александра Синицына
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