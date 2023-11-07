В США заметили конфликт Зеленского с главкомом ВСУ

WP заметила конфликт Зеленского с Залужным после гибели помощника главкома ВСУ

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерием Залужным существует конфликт. Это заметила газета Washington Post (WP).

В материале, посвященном гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова, отмечается, что офис Зеленского тянул с предоставлением официального комментария по поводу инцидента.

Издание утверждает, что Зеленский и Залужный могут оказаться политическими соперниками, а разногласия между ними в последние дни лишь нарастают.

Критической точкой для президента стала статья Залужного в журнале Economist о «патовой ситуации», в которой оказались российские и украинские войска. Тогда Зеленский публично не согласился с этим мнением.

О гибели Частякова в своем доме под Киевом стало известно вечером 6 ноября. При взрыве пострадал его сын, он был госпитализирован.

Позднее глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что Частяков погиб, играя с гранатой, которую ему подарил коллега на день рождения.