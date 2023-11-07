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00:41, 7 ноября 2023Бывший СССР

МВД Украины объяснило гибель помощника главкома ВСУ игрой с гранатами

МВД Украины: гранату, от которой погиб помощник Залужного, ему подарил коллега
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Украинская правда

Помощник главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Частяков погиб от гранаты, которую ему подарил коллега. Такую версию следствия в своем Telegram-канале назвал министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

По его словам, 39-летний майор вернулся домой с подарками от коллег, которые получил в честь своего дня рождения. Среди них оказался ящик с гранатами западного образца, и военный решил показать их своему 13-летнему сыну.

Подросток взял боеприпас с руки и начал с ним играться. Затем Частяков отобрал гранату и, вероятно, выдернул кольцо, после чего раздался взрыв.

На месте ЧП полиция полиция обнаружила еще пять аналогичных неразорвавшихся гранат. Их отправят на экспертизу.

Даритель боеприпасов установлен. У него при обыске также нашли боевые гранаты. Ведется следствие, заключил глава МВД.

О гибели Частякова в своем доме под Киевом стало известно вечером 6 ноября. При взрыве пострадал его сын, он был госпитализирован.

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      Марина Совина
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