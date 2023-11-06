«Привет от Зеленского». Помощника главкома ВСУ взорвали в его день рождения

Помощник главкома ВСУ Залужного Частяков убит взрывом гранаты у себя дома

В Киевской области погиб помощник главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков. Об этом сообщила официальный представитель МВД Украины Марьяна Рева.

Инцидент произошел в 17:15 мск в частном доме 39-летнего офицера в селе Чайки. По предварительной информации, причиной ЧП стало неосторожное обращение с гранатой. При взрыве также тяжело пострадал 13-летний сын помощника главкома, он госпитализирован.

Полиция возбудила дела по факту гибели человека, а также по статье «Незаконное обращение с боеприпасами».

Главком ВСУ подтвердил гибель близкого друга

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что бомба была заложена в один из подарков, который его помощник получил на день рождения.

Неописуемая боль и тяжелая потеря для Вооруженных сил Украины и для меня лично. В семейном кругу погиб мой помощник и близкий друг Валерий Залужный главнокомандующий ВСУ

Генерал выразил соболезнования семье Частякова. Он добавил, что у погибшего остались жена и четверо детей.

Позднее телеканал «Эспрессо» и Telegram-канал Mash узнали, что бомба была спрятана в подарочном наборе бутылки алкоголя с рюмками в форме гранат. Предположительно, одна из гранат была боевой и сработала в момент вскрытия упаковки.

По одной из версий, бомбу Частякову мог передать старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко А.В. При этом мотив не раскрывается.

Гибель Частякова назвали приветом от Зеленского

Советник главы ДНР Ян Гагин прокомментировал гибель Частякова. По его мнению, убийство офицера является сообщением главнокомандующему от Владимира Зеленского.

Естественно, это никакой не несчастный случай, это убийство. Некий привет от Зеленского. Украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке Ян Гагин советник главы ДНР

Гагин обратил внимание на раскол между Зеленским и Залужным, который стал новым полюсом силы, неудобным для властей.

Ранее 6 ноября бывший советник экс-главы страны Леонида Кучмы Олег Соскин также указал, что конфликт между Зеленским и Залужным перешел в открытую фазу. По его словам, если раньше противоборство было не так заметно, то сейчас оно стало публичным. Как отметил эксперт, конфликт между ними обостряется. «Борьба приближается к какой-то горячей фазе», — утверждает он.

2 ноября Залужный в западном журнале Economist заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, в связи с этим ВСУ не смогут добиться прорыва.

Украинский лидер, в свою очередь, не согласился с его точкой зрения. Он подчеркнул, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.