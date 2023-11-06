На Украине заявили об обострении конфликта между Зеленским и Залужным

Экс-советник Кучмы Соскин: конфликт между Зеленским и Залужным стал публичным

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил страны Валерием Залужным перешел в открытую фазу, считает бывший советник экс-главы страны Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, если раньше противоборство было не так заметно, то сейчас оно стало публичным. Как отметил эксперт, конфликт между ними обостряется. «Борьба приближается к какой-то горячей фазе между Зеленским и Залужным», — утверждает он.

Соскин также обратил внимание на попытки дискредитировать главкома украинской армии. Кроме того, полагает он, скоро может быть обнародован компромат на Зеленского.

Ранее в издании The Economist была опубликована статья Залужного, в которой он указал на тупик в конфликте на Украине. По его мнению, войскам страны не удастся добиться прорыва.

Украинский лидер, в свою очередь, не согласился с его точкой зрения. Он подчеркнул, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.