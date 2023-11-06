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21:07, 6 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили об обострении конфликта между Зеленским и Залужным

Экс-советник Кучмы Соскин: конфликт между Зеленским и Залужным стал публичным
Валерий Залужный и Владимир Зеленский

Валерий Залужный и Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил страны Валерием Залужным перешел в открытую фазу, считает бывший советник экс-главы страны Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, если раньше противоборство было не так заметно, то сейчас оно стало публичным. Как отметил эксперт, конфликт между ними обостряется. «Борьба приближается к какой-то горячей фазе между Зеленским и Залужным», — утверждает он.

Соскин также обратил внимание на попытки дискредитировать главкома украинской армии. Кроме того, полагает он, скоро может быть обнародован компромат на Зеленского.

Ранее в издании The Economist была опубликована статья Залужного, в которой он указал на тупик в конфликте на Украине. По его мнению, войскам страны не удастся добиться прорыва.

Украинский лидер, в свою очередь, не согласился с его точкой зрения. Он подчеркнул, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.

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      Марина Совина
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