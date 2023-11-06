На Украине сообщили о гибели помощника главкома ВСУ от взрыва гранаты

Помощник Залужного Честяков погиб в своем доме под Киевом от взрыва гранаты

В Киевской области погиб помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Честяков. Об этом сообщило издание «Страна».

Инцидент произошел в частном доме 39-летнего офицера в селе Чайки. По предварительной информации, причиной ЧП стало неосторожное обращение с гранатой.

При взрыве также тяжело пострадал 13-летний сын помощника главкома.

Ранее 6 ноября бывший советник экс-главы страны Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным перешел в открытую фазу. По его словам, если раньше противоборство было не так заметно, то сейчас оно стало публичным.