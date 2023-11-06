Главком ВСУ раскрыл подробности гибели своего помощника от гранаты

Главком ВСУ Залужный: майор Честяков погиб от бомбы в подарке на день рождения

Помощник главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (ВСУ) майор Геннадий Честяков погиб в результате сработавшего взрывного устройства. Об этом сообщил главком ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что бомба была заложена в один из подарков, который получил 39-летний военный на свой день рождения.

Об инциденте сообщалось ранее 6 ноября. По информации МВД Украины, предварительной причиной инцидента стало неосторожное обращение офицера с гранатой в своем доме.

2 ноября на страницах издания The Economist появилась статья Залужного. По мнению генерала, украинские войска не смогут достичь значимого прорыва, поскольку ситуация зашла в тупик.