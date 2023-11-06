На Украине раскрыли подробности гибели помощника главкома ВСУ

«Страна.ua»: Честяков мог получить подарок со взрывчаткой от военного ВСУ

Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадий Честяков мог получить подарок со взрывным устройством от помощника замглавкома. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как рассказала жена Честякова, когда он открывал подарок, произошел взрыв. Предположительно, взрывное устройство находилось в подарке с коробкой алкоголя и рюмками. В результате инцидента помощник главкома ВСУ погиб, а его 13-летний сын тяжело пострадал.

Позднее его гибель подтвердил главком ВСУ Валерий Залужный.