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22:30, 6 ноября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили подробности гибели помощника главкома ВСУ

«Эспрессо»: убившая помощника главкома ВСУ бомба была в подарке с алкоголем

Фото: Kyrylo Chubotin / Global Look Press / Keystone Press Agency

Помощник главкова ВСУ Геннадий Честяков погиб, когда открывал подарок на день рождения. Подробности сообщаются на сайте украинского издания «Эспрессо».

По данным источника, который ссылается на супругу погибшего, Честяков пришел домой с подарками, полученными на день рождения. Когда он открывал один из них, произошел взрыв. Предположительно, взрывное устройство находилось в подарке с коробкой алкоголя и рюмками.

О гибели Честякова сообщил и главком ВСУ Валерий Залужный, который также привел информацию о взрывном устройстве под видом подарка.

При этом в МВД Украины пока придерживаются версии, что 39-летний Честяков погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасами. Также в правоохранительных органах сообщили о ранении 13-летнего сына военного, он сейчас находится под наблюдением врачей.

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      Марина Совина
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