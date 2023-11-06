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23:10, 6 ноября 2023Бывший СССР

В ДНР назвали гибель помощника главкома ВСУ сообщением от Зеленского

Гагин назвал гибель Честякова сообщением главкому ВСУ Залужному от Зеленского

Фото: Thomas Peter / Reuters

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин прокомментировал гибель под Киевом помощника главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадия Честякова. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его мнению, убийство офицера является сообщением главнокомандующему от Владимира Зеленского. «Естественно, это никакой не несчастный случай, это убийство. Некий привет от Зеленского. Украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке», — сказал чиновник.

Гагин указал на раскол между Зеленским и Залужным, который стал новым полюсом силы, неудобным для властей.

2 ноября Залужный в западном журнале Economist заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, в связи с этим ВСУ не смогут добиться прорыва.

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      Марина Совина
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