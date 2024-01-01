Стало известно о реакции Зеленского на слова Залужного о провале ВСУ

FT: Зеленский пришел в ярость из-за слов Залужного о провале ВСУ

Президент Владимир Зеленский негативно отреагировал, когда узнал, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный дал интервью журналу The Economist о провале военных на фронте. Об этом написала газета Financial Times.

Журналисты раскрыли реакцию Зеленского на слова Залужного о провале ВСУ и подчеркнули, что политик пришел в ужас от этого заявления. До этого главком ВСУ оставался в стороне от внимания СМИ. Ноябрьское интервью журналу The Economist стало исключением.

«В нем он (Залужный — прим. "Ленты.ру") сказал, что ситуация зашла в тупик — запретное слово в правительственных кругах, которое привело президента в ярость», — отмечается в публикации FT.

Однако на данный момент ни украинский президент, ни военное командование не готовы отвечать за массовый призыв граждан на фронт.

В ноябре Залужный в интервью The Economist заявил, что украинская армия не сможет добиться прорыва. «Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — отметил он.