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01:41, 31 января 2024Бывший СССР

Буданов отказался от должности главкома ВСУ

The Economist: Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего вооруженными силами страны. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

По данным издания, Буданов рассматривался как один из основных кандидатов на замену действующего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Другим наиболее вероятным претендентом называется командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Ранее появилась неподтвержденная информация о том, что Зеленский предложил Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность.

Позже Минобороны Украины опубликовало опровержение. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — говорится в сообщении.

На фоне слухов сам Залужный опубликовал в соцсетях фотографию из рабочего кабинета. На фото главком сидит в офисе вместе с начальником Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой. Никакого текстового комментария к снимку не прилагается.

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      Марина Совина
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