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08:31, 29 октября 2023Мир

В Британии рассказали о разногласиях Зеленского и главкома ВСУ

The Times: Зеленский и главком ВСУ Залужный расходятся во мнениях о наступлении
Валерий Залужный и Владимир Зеленский

Валерий Залужный и Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления. Об этом сообщила британская газета The Times.

По словам авторов материала, Залужный считает, что наступление украинской армии практически подошло к концу. Он также призывает сохранить то, что есть, и готовиться к операции в следующем году, пишут они. «Но президент Зеленский не согласен или не признает этого», — говорится в статье.

При этом глава Украины понимает, что терпение западных стран не безгранично. Он разочарован, что не удалось добиться большего успеха в летнем контрнаступлении, отмечает издание.

Ранее командир роты 80-ой ОДШБр Владислав Шевчук рассказал о ежедневных тяжелых потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, армии не хватает солдат, поэтому нет ничего плохого, что в стране ловят призывников прямо на улицах.

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      Марина Совина
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