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02:50, 29 октября 2023Бывший СССР

Украинский офицер рассказал о тяжелой ситуации в рядах ВСУ

Офицер ВСУ Шевчук: ВСУ ежедневно несут тяжелые потери
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: REUTERS / Annegret Hilse

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно несут тяжелые потери, необходимо ужесточить мобилизационные меры. Об этом рассказал командир роты 80-ой ОДШБр Владислав Шевчук, пишет издание «Страна.ua».

«Не хватает людей. Солдаты заканчивается, ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет», — отметил он.

Шевчук выразил мнение, что нет ничего плохого в том, что украинские военные ловят призывников прямо на улицах. По словам офицера, эти люди «должны выполнять свои конституционные обязанности».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что самая уязвимая техника Вооруженных сил Украины — это авиация, которая несет большие потери. По его словам, «уязвима и натовская техника: Leopard, бронетранспортеры М113».

Кроме того, издание Financial Times ранее указало, что число раненых бойцов Вооруженных сил Украины после начала контрнаступления выросло в три раза.

Так, в беседе с западным изданием военный медик Алина Белоус, служащая на линии фронта, рассказала, что после начала украинского контрнаступления врачи работают по 24 часа в сутки семь дней в неделю, отметив троекратный рост потерь ВСУ.

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      Марина Совина
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