Военный Дандыкин назвал самой уязвимой техникой ВСУ авиацию

Самая уязвимая техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это авиация, которая несет большие потери. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Все близится к тому, что авиация ВСУ прекратит свое существование. С 1 октября мы сбили десятки самолетов. Кроме того, уязвима и натовская техника: Leopard, бронетранспортеры М113. Мы видим, как они уничтожаются. Особенно сейчас, когда наступает ненастье», — сообщил капитан первого ранга запаса.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России уничтожили штурмовик Су-25 ВСУ и нескольких единиц артиллерии — гаубицу Д-30 с боекомплектом и 120-миллиметровый минометный расчет — в Херсонской области.

Кроме того, ВС России при помощи дрона-камикадзе ликвидировали гранатометный расчет ВСУ, который вел огонь по российским позициям на передовой под Клещеевкой на артемовском направлении.

