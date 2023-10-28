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07:08, 28 октября 2023Бывший СССР

Спецназ «Сибирь» уничтожил гранатометный расчет ВСУ

Спецназ «Сибирь» дроном уничтожил гранатометный расчет Украины под Клещеевкой

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск при помощи дрона-камикадзе уничтожил гранатометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказа оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что гранатометный расчет ВСУ вел огонь по позициям ВС РФ на передовой под Клещеевкой на артемовском направлении. По словам собеседника агентства, предварительно была проведена воздушная разведка позиций противника.

«Вот мы видим наш ориентир — сгоревший БТР, а вот расчет АГС, по нему нам нужно отработать. Я подлетаю, сбрасываю скорость, поворачиваю в сторону противника и поражаю цель», — описал проведенную операцию российский боец.

Ранее генерал-лейтенант немецкой армии в отставке Роланд Катер заявил, что для ВСУ сложилась «страшная ситуация» на купянском направлении из-за успешного продвижения российских войск. По его словам, Россия ведет «конфликт на истощение», а приближающаяся непогода только ухудшает ситуацию для украинских военных.

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      Екатерина Подвигина
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