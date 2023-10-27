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11:13, 27 октября 2023Мир

Немецкий генерал рассказал о страшной ситуации для ВСУ под Купянском

Немецкий генерал Катер: для ВСУ сложилась страшная ситуация под Купянском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась «страшная ситуация» на купянском направлении из-за успешного продвижения российских войск. Об этом заявил генерал-лейтенант немецкой армии в отставке Роланд Катер, передает РИА Новости со ссылкой на канал Welt.

Катер заявил, что на Купянском направлении «русские идут метр за метром». Для ВСУ там сложилась «страшная ситуация». По его словам, Россия ведет «конфликт на истощение», а приближающаяся непогода только ухудшает ситуацию для украинских войск.

Ранее представитель Минобороны России Олег Чехов сообщил о серьезных потерях ВСУ на южнодонецком направлении.

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      Александр Слабиев
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