Группировка войск «Днепр» уничтожила Су-25 ВСУ с экипажем в Херсонской области

Российская группировка войск «Днепр» уничтожила штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины (ВСУ) с экипажем в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе украинской армии, дислоцировавшейся в районе острова Алешкинский на Днепре. Также удару подверглось скопление живой силы у малого железнодорожного моста, близ которого Украина пыталась создать плацдарм.

Отдельно в оперативных службах Херсонской области сообщили об уничтожении нескольких единиц артиллерии — гаубицы Д-30 с боекомплектом и 120-миллиметрового минометного расчета.

25 октября стало известно о возможном попадании мелких групп Вооруженных сил Украины на левый берег Днепра.

Военный эксперт Владислав Шурыгин отмечал, что украинские войска утратили возможности продвижения почти на всех направлениях и главным образом предпринимают попытки атаковать российские позиции на херсонском участке.