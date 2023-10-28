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09:50, 28 октября 2023Россия

Российские войска сбили украинский штурмовой самолет

Группировка войск «Днепр» уничтожила Су-25 ВСУ с экипажем в Херсонской области
СюжетРоссийские войска

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российская группировка войск «Днепр» уничтожила штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины (ВСУ) с экипажем в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе украинской армии, дислоцировавшейся в районе острова Алешкинский на Днепре. Также удару подверглось скопление живой силы у малого железнодорожного моста, близ которого Украина пыталась создать плацдарм.

Отдельно в оперативных службах Херсонской области сообщили об уничтожении нескольких единиц артиллерии — гаубицы Д-30 с боекомплектом и 120-миллиметрового минометного расчета.

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25 октября стало известно о возможном попадании мелких групп Вооруженных сил Украины на левый берег Днепра.

Военный эксперт Владислав Шурыгин отмечал, что украинские войска утратили возможности продвижения почти на всех направлениях и главным образом предпринимают попытки атаковать российские позиции на херсонском участке.

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      Марк Леонов
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