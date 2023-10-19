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01:51, 19 октября 2023Россия

Военный эксперт оценил перспективы наступления ВСУ

Военный эксперт Шурыгин: ВСУ утратили перспективы почти на всех направлениях

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках контрнаступления. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Шурыгин оценил перспективы наступления ВСУ и подчеркнул, что Киев утратил возможности продвижения почти на всех направлениях. Сейчас украинские военные предпринимают попытки атаковать российские позиции на херсонском участке.

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«Под Херсоном они сейчас пытаются зацепиться за берег, чтобы создать плацдарм, и под осень уйти с более-менее большим участком, с которого потом — возможно, весной — наступать. Ко всему прочему, это возможность небольшими силами пытаться держать в напряжении наши части. Переправы через Днепр, борьба за острова — так или иначе это требует сил», — заключил Шурыгин.

Ранее президент России Владимир Путин оценил ход контрнаступления ВСУ на херсонском направлении. По его словам, украинские военные не добились успехов, но понесли значительные потери. Российский лидер подчеркнул, что аналогичная ситуация формируется и на других направлениях военных действий.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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