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13:26, 18 октября 2023Россия

Путин оценил ход контрнаступления ВСУ на херсонском направлении

Путин: на херсонском направлении у контрнаступления ВСУ нет успехов

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления на херсонском направлении не добились успехов, но понесли значительные потери. Об этом, оценивая ситуацию в зоне СВО, заявил президент России Владимир Путин в разговоре с журналистами по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Они начали давно анонсированное и ожидаемое очередное контрнаступление — теперь на херсонском направлении. Результата нет пока, потери — есть», — сказал глава государства.

По его словам, аналогично складывается ситуация и на других направлениях боевых действий.

Ранее Путин заявлял, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха, потери Киева в ходе военных действий огромные — они превышают российские в восемь раз. После достижения договоренностей во время очных переговоров Москвы и Киева во дворце Долмабахче в Стамбуле Украина объявила о том, что будет добиваться стратегического поражения России на поле боя, напомнил Путин.

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    Анастасия Шейкина
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