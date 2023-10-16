Путин заявил об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении: они в восемь раз больше российских

Путин: потери Украины в ходе контрнаступления в восемь раз превышают российские

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеет успеха, потери Киева в ходе военных действий огромные — они превышают российские в восемь раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая.

Пока результатов [контрнаступления] нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении Владимир Путин президент России

После достижения договоренностей во время очных переговоров Москвы и Киева во дворце Долмабахче в Стамбуле Украина объявила о том, что будет добиваться стратегического поражения России на поле боя, указал Путин. По его словам, украинская сторона «выбросила в печку» договоренности после того, как российские войска отошли от Киева.

Путин назвал условие для начала переговоров России и Украины

Глава государства заявил, что для начала диалога Москвы и Киева нужно, чтобы на Украине отменили запрет на диалог с Россией. Путин также напомнил о декрете против мирных переговоров, изданном Владимиром Зеленским.

Россия после 2014 года сделала все, чтобы мирно урегулировать конфликт на Украине, добавил Путин. По его словам, Москве не дали решить имеющиеся тогда разногласия мирным путем. «Начало специальной военной операции Россией — это не начало войны, это попытка ее прекратить», — заявил президент.

Мирный план Китая может использоваться для урегулирования конфликта на Украине

Президент назвал реалистичными состоящий из 12 пунктов план Китая по урегулированию конфликта на Украине, ключевыми моментами которого является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Многие положения этого плана могли бы стать основой для мирного регулирования, но пока Киев не готов к диалогу, сказал он.

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Внеблоковой статус Украины остается «чрезвычайно важным»

По словам Путина, конфликт на Украине, в частности, усугубило втягивание Киева в НАТО. Глава государства напомнил о Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой в 1991 году, где сказано, что страна является нейтральным государством.

«Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали», — заявил президент. Путин сообщил, что ему непонятно, зачем НАТО в 2008 году объявило о том, что ждет Украину в составе альянса. Впоследствии Североатлантический альянс из года в год накалял обстановку, сказал президент.

Он также напомнил об обещании НАТО не расширяться на восток, которое не было выполнено странами альянса. С 1991 года блок прошел пять волн расширения, заявил Путин и отметил, что из-за несоблюдения договоренностей крайне трудно вести диалог с руководителями стран-членов НАТО.

И каждый раз мы высказывали свои озабоченности, каждый раз нам говорили: ну да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же устные были обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет. Ну все, до свидания Владимир Путин президент России

Путин порассуждал о политиках-временщиках и Си Цзиньпине

По словам президента, политики-временщики приходят на международную и политическую арену «покрасоваться» и вскоре исчезают. Настоящего мирового лидера от временщиков отличает умение не принимать сиюминутных решений, оценивать и анализировать ситуацию, а также смотреть в будущее, считает Путин.

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Лидером, который способен анализировать ситуацию и принимать взвешенные решения, глава государства считает председателя КНР Си Цзиньпина. «Он основательный, спокойный, деловой и надежный партнер, я это хотел подчеркнуть. Если мы с ним о чем-то договариваемся, можно быть уверенным в том, что наши договоренности будут исполняться с обеих сторон», — заявил президент.

Ранее Путин оценил положение российских войск на линии фронта

Несмотря на то что Киев готовит наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление ВСУ провалилось полностью, считает Путин. По его словам, то, что сейчас происходит на всем протяжении соприкосновения, называется активной обороной с улучшением положения на отдельных участках.