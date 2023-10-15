Путин оценил положение российских войск на линии фронта

Путин: положение российских войск улучшается почти на всей линии фронта

Президент России Владимир Путин оценил положение российских войск на всей линии фронта. Его комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам Путина, то, что происходит на всем протяжении соприкосновения, называется активной обороной. «Наши войска улучшают свое положение почти на всем этом пространстве. Это касается и купянского направления, и запорожского направления, и авдеевского направления. Да, это активная оборона с улучшением своего положения на отдельных участках. Но мы этого не скрываем», — пояснил президент России.

Ранее в октябре в США заявили о наступлении России по всей линии фронта. Бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что Вооруженные силы России добились впечатляющих успехов в Донецкой области.