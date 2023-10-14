В США заявили о наступлении России по всей линии фронта

Бывший разведчик Риттер: Россия добилась впечатляющих успехов в Донецкой области

Российские войска на Украине перешли в наступление по всей линии фронта. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

По его словам, Вооруженные силы России добились впечатляющих успехов в Донецкой области. «У Украины закончились подкрепления, мы наблюдаем военный распад украинской армии», — пояснил он.

Риттер также выразил мнение, что Вашингтон находится в политическом кризисе из-за вопроса о продолжении поддержки Киева. «Факт в том, что Вооруженные силы Украины проигрывают в войне», — заключил он.

Ранее экс-разведчик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заставил армию применять проигрышную тактику НАТО, что привело к провалу контрнаступления Киева. На его взгляд, тактика НАТО заключается в нанесении массированных ударов, а не вылазок диверсионных групп.