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10:19, 14 октября 2023Мир

В США заявили о наступлении России по всей линии фронта

Бывший разведчик Риттер: Россия добилась впечатляющих успехов в Донецкой области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска на Украине перешли в наступление по всей линии фронта. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

По его словам, Вооруженные силы России добились впечатляющих успехов в Донецкой области. «У Украины закончились подкрепления, мы наблюдаем военный распад украинской армии», — пояснил он.

Риттер также выразил мнение, что Вашингтон находится в политическом кризисе из-за вопроса о продолжении поддержки Киева. «Факт в том, что Вооруженные силы Украины проигрывают в войне», — заключил он.

Ранее экс-разведчик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заставил армию применять проигрышную тактику НАТО, что привело к провалу контрнаступления Киева. На его взгляд, тактика НАТО заключается в нанесении массированных ударов, а не вылазок диверсионных групп.

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    Варвара Кошечкина
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