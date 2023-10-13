Экс-разведчик США Риттер: Зеленский применил проигрышную тактику НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заставил Вооруженные силы республики (ВСУ) применять проигрышную тактику НАТО, что привело к провалу контрнаступления Киева. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Зеленский приказал своей армии, чтобы они не только удвоили свои атаки, но и делали это таким образом, как их этому учили в НАТО. Они снова возвращаются на фронт, и там их ждет конец», — рассказал эксперт.

По его мнению, тактика НАТО заключается в нанесении массированных ударов, а не вылазок диверсионных групп.

Ранее Риттер заявил, что ситуация для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях является ужасающей и Россия способна в этих регионах взять в котел украинские войска.