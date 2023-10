В США заявили об угрозе взятия в котел ВСУ в двух областях

Экс-разведчик США Риттер: Россия возьмет в котел ВСУ в двух областях

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской и Харьковской областях является ужасающей и Россия способна в этих регионах взять в котел украинские войска. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Through the eyes of.

«Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных. А Киев вместо отхода с позиции посылает подкрепления, что делает ситуацию намного хуже. Так как русские их просто уничтожают», — заявил аналитик.

Он также добавил, что контрнаступление украинских сил фактически завершилось и ситуация в ближайшее время может обернуться крахом для ВСУ.

Ранее Риттер заявил, что слова президента России Владимира Путина о ситуации на Ближнем Востоке стали разоблачением провала политики американского лидера Джо Байдена.