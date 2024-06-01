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09:26, 1 июня 2024Бывший СССР

Несколько электростанций на Украине оказались серьезно повреждены

ДТЭК: две ТЭС были серьезно повреждены на территории Украины

Фото: Leah Millis / Reuters

На территории Украины две тепловые электростанции (ТЭС) были серьезно повреждены в ночь на 1 июня. Об этом сообщает энергохолдинг ДТЭК.

«И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики», — указано в сообщении. По данным компании, прежде всего была повреждена рабочая техника на теплоэлектростанциях. В то же время в ДТЭК не рассказали, на каких ТЭС это произошло.

В настоящий момент, как отмечается, энергетики работают над ликвидацией повреждений.

Ранее в субботу, 1 июня, стало известно, что украинская энергосистема вновь оказалась под ударом. За ночь были поражены объекты инфраструктуры в пяти областях: Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской. Утверждалось, что одной из целей могла стать Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС).

В целом, как заявлял в конце мая гендиректор корпорации «Укрэнерго», отключений света на Украине летом может быть намного больше. Тем самым он прокомментировал продолжающиеся аварийные отключения электроэнергии в стране. Также он указал, что пессимистичные прогнозы будут реализованы, если начнется жаркое лето и продолжатся российские удары.

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