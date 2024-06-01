Украинская энергосистема вновь оказалась под ударом. За ночь были поражены объекты инфраструктуры в пяти областях

На Украине сообщили о поражении объектов энергетики в пяти регионах 1 июня

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил об ударах по инфраструктурным объектам в пяти регионах страны. Его слова приводятся на сайте ведомства.

По его словам, были атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. В настоящее время специалисты оценивают масштаб повреждений и ликвидируют последствия ударов.

В свою очередь, командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило, что в ночь на 1 июня российские войска нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры. Утверждается, что в ходе атаки на топливно-энергетический сектор применялись ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА.

Одной из целей удара могла стать ДнепроГЭС

По неподтвержденной информации, одной из целей могла стать Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС). На это указывают действия патрульной полиции на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Там сотрудники правоохранительных органов временно перекрывали автомобильное движение в районе станции в часы, совпадающие с нанесением удара.

22 марта российская армия уже наносила удар по машинным залам и плотине ДнепроГЭС, украинская сторона объявляла о попадании как минимум восьми ракет. На некоторое время ГЭС полностью прекращала работу, затем удалось частично ее запустить.

ДнепроГЭС — это две независимые электростанции ДнепроГЭС-1 и ДнепроГЭС-2, которые соединены общей плотиной. До 22 марта являлась крупнейшей ГЭС на Украине.

Украинцам предрекли годы дефицита электричества

21 мая генеральный директор корпорации «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предположил, что отключений света на Украине летом будет намного больше. Он прокомментировал продолжающиеся аварийные отключения электроэнергии в стране и отметил, что пессимистичные прогнозы реализуются в случае жаркого лета и продолжения российских ударов.

Директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко также предрек киевлянам особенно большой дефицит электричества. По его словам, это связано с тем, что в летний период на ремонтные работы накладывается жара и рост потребления электричества из-за кондиционеров.

27 мая вице-президент бизнес-объединения энергетических компаний Украины Energy Club Максим Немчинов признал, что электричество на Украине будут отключать еще не менее двух лет. «Это наша реальность. Нам нужно будет строить кое-что с нуля, кое-что восстанавливать, кое-что перестраивать, модернизировать. На это нужны средства и время», — заявил эксперт. Он посетовал, что украинская энергосистема в результате российских ударов потеряла около 8 гигаватт мощностей электрогенерации.