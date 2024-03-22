ДнепроГЭС полностью вывели из строя

Прокуратура Украины: ДнепроГЭС выведена из строя из-за значительных разрушений

Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС), которая находится в подконтрольном Киеву Запорожье, полностью выведена из строя из-за значительных разрушений. Об этом сообщил представитель Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов, передает РИА Новости.

«Сегодня Запорожье было под самой массовой атакой — только в саму ГЭС попали восемь раз, то есть восемь ракет, которые попали в этот чрезвычайно важный для Украины объект», — сказал он.

По его словам, ДнепроГЭС содержит не только энергетическую мощную составляющую, но и выполняет другие функции. Белоусов отметил, что гидроэлектростанция действительно выведена из строя.

О ракетных ударах по Днепропетровской гидроэлектростанции сообщалось 22 марта. Отмечалось, что они были нанесены по гидросооружениям и плотине ГЭС. В «Укргидроэнерго» заявили, что ДнепроГЭС остановила электрогенерацию и полностью прекратила свою работу.