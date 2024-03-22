«Мы теряем станцию». По крупнейшей ГЭС Украины нанесен мощный удар. Что известно о повреждениях и последствиях?

«Укргидроэнерго»: на ДнепроГЭС и плотине после взрывов 22 марта начался пожар

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел пожар на самой мощной украинской гидроэлектростанции ДнепроГЭС, сообщает компания «Укргидроэнерго».

Стало известно о попадании по гидросооружениям и плотине. Угрозы прорыва, по данным на 8:49 утра пятницы, 22 марта, не было. Прямое попадание дух ракет пришлось в ГЭС-2, где разрушена опора и разбиты подкрановые балки. Здесь потребуется полное восстановление машинного зала и электрического оборудования. Обе станции в настоящее время не работают. Жертв среди сотрудников нет. По данным компании, на станции велись работы по поднятию затворов и осуществлению пропуска воды ниже по течению Днепра.

По ГЭС в Запорожье зафиксировали два прямых попадания

Директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщил, что по ДнепроГЭС было два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. Последняя, по его словам, серьезно повреждена. На данный момент неизвестно, удастся ли ее восстановить. «Мы теряем станцию», — констатировал он.

ГЭС-2 под угрозой, что работать не знаем, в каком объеме и с какой мощностью, сможет. ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже не работает, поэтому мы делаем все, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду, потому что увы через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду Игорь Сирота директор «Укргидроэнерго»

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров уточнил, что движение через ДнепроГЭС перекрыто. Там пострадала часть критической инфраструктуры. «Есть, к сожалению, пострадавшие. О погибших информацией мы не владеем пока», — добавил он.

Архивное фото Фото: Сергей Томко / ТАСС

Спустя несколько часов после удара в соцсетях появилось видео, сделанное в машинном зале гидроэлектростанции. На кадрах виден огонь, клубы черного дыма и сильно пострадавшее оборудование.

Что известно о самой мощной украинской гидроэлектростанции?

ДнепроГЭС является самой мощной гидроэлектростанцией Украины (1569 МВт). Она была запущена в 1932 году и входит в единую энергетическую систему страны, выполняя роль «пикового регулятора». Обеспечивает более 10 процентов суточного распределения электроэнергии по правому и левому берегу Днепра. На основе энергетики ДнепроГЭСа построены промышленные комплексы в Запорожье, включая энергоемкие производства.

В случае проблем с работой станции Украина лишается крупных мощностей для маневрирования энергией. О разрушении самой дамбы пока не идет речи. При этом украинское СМИ отмечает, что, если плотина все же будет прорвана, последствия могут быть очень тяжелыми.

На Украине заявили о самой масштабной атаке на энергетику со стороны РФ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко утром 22 марта говорил, что Россия осуществила «самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время».

Цель — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны Герман Галущенко министр энергетики Украины

Он уточнил, что были повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны.

Герман Галущенко Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В некоторых областях зафиксированы проблемы с подачей света. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове и Кривом Роге, а также в Сумской, Львовской и, по некоторым данным, Запорожской областях.

В России объяснили массированный удар по объектам энергосистемы Украины ответными мерами

Депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что Россия нанесла удары по объектам энергосистемы Украины в ответ на участившиеся обстрелы Белгорода и других мирных российских городов.

Это возмездие за Белгород и другие мирные приграничные регионы, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны нацистского террористического режима [президента Украины Владимира] Зеленского Михаил Шеремет депутат Госдумы

Он считает, что украинцы должны понять, что РФ, нанося удары по инфраструктурным объектам, отвечает на угрозы и обстрелы своих территорий.