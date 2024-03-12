Беспилотники ВСУ атаковали семь регионов России. Под удар попала установка по переработке нефти под Нижним Новгородом

БПЛА атаковали Кстовскую промзону, горит установка по переработке нефти

При атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кстовскую промзону загорелась одна из установок по переработке нефти. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram.

Он подтвердил, что ВСУ атаковали объект топливно-энергетического комплекса. На месте происшествия работают спецслужбы. По предварительным данным, пострадавших нет. «Работает оперативный штаб», — отметил Никитин.

«Лукойл» сообщил об инциденте на нефтеперерабатывающем заводе в Кстово

Утром 12 марта сообщалось, что дрон ВСУ атаковал нефтебазу «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области. Как стало известно Telegram-каналу «112», атака произошла около 5:30. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Позднее компания «Лукойл» сообщила, что работу технологической установки «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Кстово Нижегородской области временно приостановили «в связи с инцидентом». В компании не стали раскрывать, о каком именно инциденте идет речь. Устранить проблемы в работе НПЗ для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в топливе пообещали в сжатые сроки.

Еще одна нефтебаза загорелась в Орловской области

За несколько часов до этого на нефтебазе в Орле после атаки беспилотника ВСУ загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами. Пострадавших нет. Пожар сняли на видео.

Мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что после атаки на объект топливно-энергетического комплекса из соседних домов эвакуировали 17 человек из двух расположенных неподалеку многоэтажек. Их уже осмотрели медики, люди обеспечены питанием. Глава города добавил, что сотрудники оперативных служб устранили все последствия удара.

На момент создания новости, сообщает «Интерфакс», пожарные пытаются локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. В тушении задействовано свыше 60 человек, 14 единиц основной техники, 4 высотных механизма и пожарный поезд.

ВСУ атаковали ночью сразу семь регионов России

Ночью 12 марта беспилотники ВСУ атаковали сразу семь регионов России: Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Московскую, Нижегородскую, Тульскую и Орловскую области. В общей сложности, по данным Минобороны РФ, было перехвачено и уничтожено 25 дронов.

В ведомстве рассказали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили или уничтожили беспилотники в Московской (2 дрона), Ленинградской (1 дрон), Белгородской (7), Курской (11), Тульской (1) и Орловской (2) областях.