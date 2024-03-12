Стало известно об атаке беспилотника ВСУ нефтебазы в Нижегородской области

112: беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Нижегородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал нефтебазу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как стало известно изданию, атака произошла около 5:30. Уточняется, что дрон попал в установку перегонки нефти, после этого начался пожар. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы.

В ночь на 12 марта на нефтебазе в Орле после атаки дрона ВСУ загорелся один из резервуаров в нефтепродуктами. Также сообщалось о сбитых украинских БПЛА в Курской и Тульской областях.