В Орле после атаки БПЛА на нефтебазу загорелся резервуар с топливом
В Орле после атаки БПЛА ВСУ на нефтебазу загорелся один из резервуаровСюжетРабота систем ПВО:
Один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель экстренных служб уточнил, что пожар начался после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас пожарные пытаются оценить площадь возгорания и объем горящей емкости.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке ВСУ. Пострадавших нет. Политик призвал граждан проявлять бдительность.
10 марта беспилотник ВСУ, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), упал на территории нефтебазы в Курске. Губернатор региона Роман Старовойт не стал сообщать подробности, однако добавил, что на месте работали пожарные.