В Орле после атаки БПЛА на нефтебазу загорелся резервуар с топливом

В Орле после атаки БПЛА ВСУ на нефтебазу загорелся один из резервуаров

Один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель экстренных служб уточнил, что пожар начался после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас пожарные пытаются оценить площадь возгорания и объем горящей емкости.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке ВСУ. Пострадавших нет. Политик призвал граждан проявлять бдительность.

10 марта беспилотник ВСУ, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), упал на территории нефтебазы в Курске. Губернатор региона Роман Старовойт не стал сообщать подробности, однако добавил, что на месте работали пожарные.