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08:25, 10 марта 2024Россия

Украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в российском городе

Губернатор Старовойт: дрон ВСУ загорелся и упал на территории нефтебазы в Курске

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Курском. Он загорелся и упал на территории нефтебазы, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы», — добавил губернатор региона.

Ранее в Курске объявили ракетную опасность, жителей города призвали найти укрытия.

В ночь на 10 марта стало известно, что российские системы ПВО отразили 53 авиационные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ нескольких населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Среди сбитых вооружений оказались 49 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба Hammer.

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      Александра Синицына
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