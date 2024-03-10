В российском городе объявили ракетную опасность

Губернатор Старовойт: в Курске объявлена ракетная опасность

Ракетную опасность объявили в Курске утром, около 08:00, 10 марта. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Старовойт призвал жителей найти укрытие. Находясь в доме, нужно держаться подальше от окон, желательно уйти в помещения со сплошными стенами — ванную, коридор или кладовую. Находясь на улице, необходимо зайти в ближайшее здание, либо искать другое надежное укрытие.

Днем ранее в Курске обломки беспилотника ВСУ повредили крышу поликлиники. Пациентов из реанимации соседнего здания стационара эвакуировали в медучреждения, другие пациенты и персонал были доставлены в безопасное место.