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08:04, 10 марта 2024Россия

В российском городе объявили ракетную опасность

Губернатор Старовойт: в Курске объявлена ракетная опасность

Ракетную опасность объявили в Курске утром, около 08:00, 10 марта. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Старовойт призвал жителей найти укрытие. Находясь в доме, нужно держаться подальше от окон, желательно уйти в помещения со сплошными стенами — ванную, коридор или кладовую. Находясь на улице, необходимо зайти в ближайшее здание, либо искать другое надежное укрытие.

Днем ранее в Курске обломки беспилотника ВСУ повредили крышу поликлиники. Пациентов из реанимации соседнего здания стационара эвакуировали в медучреждения, другие пациенты и персонал были доставлены в безопасное место.

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      Александра Синицына
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