В Курской области возобновлена работа поликлиники после прилета БПЛА

Старовойт: поликлиника в Курске возобновила работу после прилета БПЛА ВСУ

Поликлиника №6 в Курске возобновила свою работу после прилета в здание обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) накануне ночью. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Рабочие, по словам губернатора Курской области, проверили исправность коммуникаций и восстановили тепловой контур.

«Сейчас в поликлинике тепло, завтра она будет работать так же, как в обычное воскресенье, а с понедельника возобновит прием пациентов в плановом режиме. Стационар уже вернулся к нормальной деятельности», — рассказал Старовойт. Он поблагодарил медиков за профессионализм, проявленный в экстремальной ситуации при эвакуации людей.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника ВСУ повредили крышу поликлиники в Курске. Пациентов из реанимации соседнего здания стационара эвакуировали в медучреждения, другие пациенты и персонал были доставлены в безопасное место.