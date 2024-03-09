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21:47, 9 марта 2024Россия

В Курской области возобновлена работа поликлиники после прилета БПЛА

Старовойт: поликлиника в Курске возобновила работу после прилета БПЛА ВСУ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Поликлиника №6 в Курске возобновила свою работу после прилета в здание обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) накануне ночью. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Рабочие, по словам губернатора Курской области, проверили исправность коммуникаций и восстановили тепловой контур.

«Сейчас в поликлинике тепло, завтра она будет работать так же, как в обычное воскресенье, а с понедельника возобновит прием пациентов в плановом режиме. Стационар уже вернулся к нормальной деятельности», — рассказал Старовойт. Он поблагодарил медиков за профессионализм, проявленный в экстремальной ситуации при эвакуации людей.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника ВСУ повредили крышу поликлиники в Курске. Пациентов из реанимации соседнего здания стационара эвакуировали в медучреждения, другие пациенты и персонал были доставлены в безопасное место.

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      Александра Синицына
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