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04:42, 9 марта 2024Россия

Власти Курской области рассказали о повреждениях после атаки ВСУ

Курский губернатор Старовойт: обломки БПЛА ВСУ повредили крышу поликлиники

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили крышу поликлиники в Курске. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Глава региона рассказал, что пациентов из реанимации соседнего здания стационара эвакуировали в медучреждения. Другие пациенты и персонал были доставлены в безопасное место. Старовойт добавил, что сейчас на месте происшествия работает министр здравоохранения области Екатерина Письменная.

Ранее в ночь на 9 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон над Курской областью. Перед этим в регионе объявили ракетную опасность.

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      Марина Совина
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