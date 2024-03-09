Власти Курской области рассказали о повреждениях после атаки ВСУ

Курский губернатор Старовойт: обломки БПЛА ВСУ повредили крышу поликлиники

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили крышу поликлиники в Курске. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Глава региона рассказал, что пациентов из реанимации соседнего здания стационара эвакуировали в медучреждения. Другие пациенты и персонал были доставлены в безопасное место. Старовойт добавил, что сейчас на месте происшествия работает министр здравоохранения области Екатерина Письменная.

Ранее в ночь на 9 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон над Курской областью. Перед этим в регионе объявили ракетную опасность.