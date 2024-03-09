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02:27, 9 марта 2024Россия

В Курской области объявлена ракетная опасность

Губернатор Курской области Старовойт объявил в регионе ракетную опасность

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор регионе Роман Старовойт.

Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон, а в случае нахождения на улице — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Прошлый раз ракетная опасность в приграничном российском регионе объявлялась днем 8 марте. Тогда над Курской областью система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

6 марта ВСУ дважды атаковали горно-обогатительный комбинат в городе Железногорске Курской области. Обе атаки были осуществлены с помощью беспилотников. Пострадавших нет.

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      Марина Совина
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