Губернатор Курской области Старовойт объявил в регионе ракетную опасность

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор регионе Роман Старовойт.

Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон, а в случае нахождения на улице — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Прошлый раз ракетная опасность в приграничном российском регионе объявлялась днем 8 марте. Тогда над Курской областью система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

6 марта ВСУ дважды атаковали горно-обогатительный комбинат в городе Железногорске Курской области. Обе атаки были осуществлены с помощью беспилотников. Пострадавших нет.