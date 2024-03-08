Во втором регионе России объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Железногорск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал он.
Тех граждан, которые находятся на улице, Старовойт призвал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Это уже второй регион, в котором в течение пяти минут объявляют сигнал ракетной опасности. До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.