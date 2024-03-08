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11:24, 8 марта 2024Россия

Во втором регионе России объявили ракетную опасность

Курский губернатор Старовойт сообщил о ракетной опасности в регионе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Железногорск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал он.

Тех граждан, которые находятся на улице, Старовойт призвал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Это уже второй регион, в котором в течение пяти минут объявляют сигнал ракетной опасности. До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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