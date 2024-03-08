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11:20, 8 марта 2024Россия

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал он.

Находящихся на улице граждан Гладков призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ранее один человек пострадал при ударе Вооруженных сил Украины по Белгородской области. Мужчина получил осколочное ранение руки, ему оказана вся необходимая помощь. От госпитализации он отказался.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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