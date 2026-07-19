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19:19, 19 июля 2026Россия

Глава российского региона сообщил о пострадавшей из-за атаки БПЛА девушке

Курский губернатор Хинштейн сообщил о пострадавшей из-за атаки дрона жительнице Рыльска
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В городе Рыльске Курской области в результате атаки БПЛА пострадала 19-летняя девушка. Об этом со ссылкой на сообщение губернатора региона Александра Хинштейна пишет РИА Новости.

По его словам, врачи оказали пострадавшей первую помощь и далее будут наблюдать ее амбулаторно. Травмы оцениваются как незначительные.

До этого Хинштейн сообщал о ранениях двух жителей города Льгов. У 32-летнего мужчины осколочные ранения правых руки и ноги, а 47-летней мужчина получил осколочное ранение спины и левой голени. Оба они доставлены в областной центр, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Также о двух пострадавших из-за атаки беспилотника сообщали в оперштабе Белгородской области.

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