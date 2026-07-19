Глава российского региона сообщил о пострадавшей из-за атаки БПЛА девушке

Курский губернатор Хинштейн сообщил о пострадавшей из-за атаки дрона жительнице Рыльска

В городе Рыльске Курской области в результате атаки БПЛА пострадала 19-летняя девушка. Об этом со ссылкой на сообщение губернатора региона Александра Хинштейна пишет РИА Новости.

По его словам, врачи оказали пострадавшей первую помощь и далее будут наблюдать ее амбулаторно. Травмы оцениваются как незначительные.

До этого Хинштейн сообщал о ранениях двух жителей города Льгов. У 32-летнего мужчины осколочные ранения правых руки и ноги, а 47-летней мужчина получил осколочное ранение спины и левой голени. Оба они доставлены в областной центр, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Также о двух пострадавших из-за атаки беспилотника сообщали в оперштабе Белгородской области.