Два человека пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области два человека пострадали при атаках БПЛА ВСУ

Два человека пострадали в результате атак БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Информацию публикует РИА Новости с ссылкой на оперштаб.

Ранее ВСУ атаковали оптовый рынок в Луганске. Глава региона Леонид Пасечник уточнил, что ВСУ в течение суток прицельно били по мирным людям и гражданской инфраструктуре.

Также в июле Минобороны раскрыло число сбитых над Россией за ночь БПЛА ВСУ. Они были уничтожены в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областями.