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13:27, 19 июля 2026Бывший СССР

ВСУ атаковали оптовый рынок в Луганске

Пасечник: Беспилотники ВСУ атаковали оптовый продуктовый рынок в Луганске
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали оптовый продуктовый рынок в Луганске. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram.

«В Луганске украинские БПЛА атаковали территорию оптового продуктового рынка "Околица", повреждены гражданские грузовики», — написал Пасечник.

Глава региона уточнил, что ВСУ в течение суток прицельно били по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Около 20 целей были уничтожены системами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами.

Ранее Минобороны раскрыло число сбитых над Россией за ночь БПЛА ВСУ. Они были уничтожены в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областями.

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