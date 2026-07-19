ВСУ атаковали оптовый рынок в Луганске

Пасечник: Беспилотники ВСУ атаковали оптовый продуктовый рынок в Луганске

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали оптовый продуктовый рынок в Луганске. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram.

«В Луганске украинские БПЛА атаковали территорию оптового продуктового рынка "Околица", повреждены гражданские грузовики», — написал Пасечник.

Глава региона уточнил, что ВСУ в течение суток прицельно били по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Около 20 целей были уничтожены системами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами.

Ранее Минобороны раскрыло число сбитых над Россией за ночь БПЛА ВСУ. Они были уничтожены в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областями.

