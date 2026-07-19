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18:53, 19 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали ключевой шаг для возобновления переговоров с Украиной

Депутат Журова назвала ключевым шагом для возобновления переговоров выборы на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Президентские выборы на Украине — ключевой шаг для возобновления переговоров Москвы и Киева, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом депутат рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Это перевыборы на Украине. Как вариант. Потому что, честно говоря, другого варианта — и не понятно, будет или нет. Один из вариантов — это что [президент Украины Владимир] Зеленский уйдет», — отметила Журова.

Еще один шаг, по словам депутата — действия Вооруженных сил России (ВС РФ).

«Наш успех в продвижении — это тоже может сподвигнуть их к тому, чтобы идти на переговоры с нами», — заключила она.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова утром 17 июля провела разговор по видеосвязи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Отмечается, что стороны обсудили гуманитарные вопросы.

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