Стало известно о переговорах представителей России и Украины

Омбудсмен Лантратова сообщила, что провела разговор с украинским коллегой Лубинцом

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова утром 17 июля провела разговор по видеосвязи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Об этом российский омбудсмен сообщила в ходе Всероссийской конференции «Служение отечеству как призвание молодежи», пишет РИА Новости.

Как стало известно, стороны обсудили гуманитарные вопросы. «У нас выстроена очень серьезная, хорошая конструктивная коммуникация с украинским омбудсменом. Мы регулярно с ним коммуницируем, общаемся», — подчеркнула Лантратова.

Она также рассказала, что институт уполномоченного по правам человека в России занимается вопросом возвращения мирных жителей с территории Украины, а также воссоединения семей и помощью в обменах военнопленными.

Ранее Лантратова сообщила, что встретилась с инициативной группой родственников пленных бойцов из Донбасса. Она заверила, что в России борются за каждого бойца, захваченного Вооруженными силами Украины.