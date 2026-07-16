Лантратова рассказала о работе над возвращением российских военнопленных

Лантратова: Прорабатывается возможность возвращения российских военнопленных

Сейчас прорабатывается возможность скорейшего возвращения российских военнопленных. В частности, речь идет о ближайших обменных процессах с Украиной, сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Омбудсмен рассказала, что вместе с депутатом Госдумы Зурабом Макиевым и уполномоченным по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьей Морозовой она встретилась с инициативной группой родственников пленных бойцов из Донбасса, которые находятся в плену уже долгое время.

«Мы боремся за каждого бойца. Сейчас мы детально прорабатываем возможности для их скорейшего возвращения домой (...) Мы не остановим работу, пока каждый наш защитник не вернется к своей семье!» — написала Лантратова.

Ранее омбудсмен рассказала, что общается с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом напрямую через телефон.